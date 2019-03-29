Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Названо найбільш відвідуваний музей у світі

  • 6
Лувр в Парижі - фото 1
Лувр в Парижі / olegbaranovskyi

У мережі з'явився рейтинг найпопулярніших музеїв у світі. Його опублікувала інтернет-газета The Art Newspaper. Популярність лідера переліку за минулий рік зросла на 26% через зйомки кліпу Beyonce і репера Jay-Z.

Перше місце в ТОПі найбільш відвідуваних музеїв світу зайняв паризький Лувр. У 2018 році його відвідували на 26% частіше, ніж у 2017 році. Експерти припускають, що частково такий ефект пов'язаний зі зйомками кліпу співачки Beyonce і репера Jay-Z в будівлі музею. За минулий рік Лувр відвідали понад 10 мільйонів осіб.

І ще: Названо найпопулярніший авіамаршрут у світі

Паризький Лувр - фото 317631
Паризький Лувр

Друге місце зайняв Національний музей Китаю в Пекіні з показником у 8,6 мільйона. На третьому місці опинився Метрополітен-музей у Нью-Йорку, який за 2018 рік відвідали майже 7 мільйонів туристів.

Також в десятку увійшли музеї Ватикану, сучасна галерея Тейт в Лондоні, Британський музей, Національна галерея в Лондоні, Національна галерея мистецтв у Вашингтоні, петербурзький Ермітаж і музей Вікторії і Альберта в Лондоні.

Національний музей Китаю в Пекіні - фото 317632
Національний музей Китаю в Пекіні
Метрополітен-музей у Нью-Йорку - фото 317633
Метрополітен-музей у Нью-Йорку

Читайте також: Експерти назвали найкращі напрямки для туризму

Джерело: theartnewspaper
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1811
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4859
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1395
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл