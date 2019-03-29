Названо найбільш відвідуваний музей у світі

У мережі з'явився рейтинг найпопулярніших музеїв у світі. Його опублікувала інтернет-газета The Art Newspaper. Популярність лідера переліку за минулий рік зросла на 26% через зйомки кліпу Beyonce і репера Jay-Z.

Перше місце в ТОПі найбільш відвідуваних музеїв світу зайняв паризький Лувр. У 2018 році його відвідували на 26% частіше, ніж у 2017 році. Експерти припускають, що частково такий ефект пов'язаний зі зйомками кліпу співачки Beyonce і репера Jay-Z в будівлі музею. За минулий рік Лувр відвідали понад 10 мільйонів осіб.

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Паризький Лувр

Друге місце зайняв Національний музей Китаю в Пекіні з показником у 8,6 мільйона. На третьому місці опинився Метрополітен-музей у Нью-Йорку, який за 2018 рік відвідали майже 7 мільйонів туристів.

Також в десятку увійшли музеї Ватикану, сучасна галерея Тейт в Лондоні, Британський музей, Національна галерея в Лондоні, Національна галерея мистецтв у Вашингтоні, петербурзький Ермітаж і музей Вікторії і Альберта в Лондоні.

Національний музей Китаю в Пекіні

Метрополітен-музей у Нью-Йорку

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