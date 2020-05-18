У Нідерландах МОЗ порадило одиноким людям знайти друга по сексу

У Нідерландах одиноким людям, яким хочеться інтимної близькості, радять знайти друга по сексу, щоб мінімізувати контакти з іншими людьми.

23 березня в Нідерландах ввели карантин. Правила дозволяють прийом до 3 гостей, якщо всі люди тримають дистанцію в 1,5 метра. Але нещодавно Нідерландський національний інститут суспільної охорони здоров'я і навколишнього середовища, що є незалежним агентством Міністерства охорони здоров'я, добробуту та спорту оновив цей припис, адже "є сенс в тому, що, якщо у вас немає пари, вам все одно хочеться інтимної близькості".

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Тому там порадили знайти собі друга по сексу, з яким можна домовитися про кількість зустрічей з іншими людьми – щоб люди не заразили один одного. Також Інститут рекомендує спробувати секс на відстані або мастурбацію і не рекомендує займатися сексом з партнером, якщо у нього є підозра на Covid-19.

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