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У Нідерландах любителів швидкої їзди ловлять за допомогою біотуалету: як це працює
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Поліція Нідерландів вирішила ловити водіїв, які перевищують швидкість, досить незвичайними, але разом з тим дієвими способами. Розповідаємо, як для цього копи використовують пересувний туалет.
Так, нідерландська поліція ховає камери контролю швидкості якомога далі від очей автомобілістів: раніше відповідну апаратуру встановлювали в сміттєві баки і на біл-бордах, а тепер кмітливість пішла ще далі. З недавніх пір поліцейські у Нідерландах стали використовувати пересувний туалет, в якому є обладнання автофіксації порушень!
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Зокрема, поліцейські їздять на непримітному фургоні VW Caddy, до якого прикріплений причіп з біотуалетом. Але на ділі туалет не справжній – в ньому прихована камера контролю швидкості, яку практично неможливо помітити. Підсилює маскування й одяг самих правоохоронців: замість форми вони використовують звичайний одяг з помаранчевими жилетами, як у дорожніх робітників.
Нідерландські ЗМІ повідомляють, що вперше псевдотуалету був помічений на дорогах рік тому, а буквально днями його бачили на трасі поблизу міста Маарсен. При цьому незвичайне ноу-хау вже встигло себе добре зарекомендувати: раніше туалет-камеру запримітили також в місті Алмере, де вона допомогла спіймати аж 59 любителів швидкої їзди.
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