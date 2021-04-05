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У мережі показали рідкісні кадри з далекосхідними леопардами
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Фахівці приморського національного парку Земля леопарда поділилися унікальними кадрами багатодітного сімейства далекосхідних леопардів. Фотопастки відобразили на вершині гори дорослу самку Leo 117F і трьох її дитинчат.
Самка леопарда привела свій виводок на височину в північній частині нацпарку, де і потрапила в об'єктив автоматичної камери. Про це пише leopard-land.
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Незабаром хижаки помітили неподалік рух невідомого звіра, який залишився за кадром. Самка ненадовго залишила дитинчат і пішла на розвідку. Можливо, вона виявила оленя або косулю і вирушила на полювання. Кошенята спостерігають за її діями з великим інтересом і не виглядають переляканими. Пізніше сімейство далекосхідних хижаків потрапило в об'єктиви фотопасток в іншому місці в нацпарку.
Як відзначили фахівці Землі леопарда, фото- і відеофіксація кошенят далекосхідного леопарда – рідкісне явище. На відміну від дорослих особин дитинчата червонокнижної кішки рідше потрапляють в об'єктиви фотопасток завдяки обережності їх матерів. Самки намагаються не водити потомство поблизу загальних звірячих стежок, на яких і встановлена основна частина автоматичних камер.
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