У Нідерландах хочуть "відволікти" туристів від Амстердама

Рада з туризму Нідерландів запросила до країни сімох американських блогерів. Вони проїхалися по нетиповому маршруту без Амстердама, полів з тюльпанами, вітряних млинів і рибальських сіл. Усе це зроблено для того, аби показати туристам, що Нідерланди – це не лише про квартал Червоних ліхтарів.

Таким способом влада країни хоче "відвернути" мандрівників від популярних туристичних визначних пам'яток і показати їм менш відомі місця. Маршрут інфлюенсерів пройшов через Неймеген, Арнем, Апелдорн, які пов'язані зі звільненням країни від нацистів 75 років тому.

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Ми шукаємо зацікавлених туристів, – сказала прессекретар Ради з туризму країни, яка стежила за туром.

Зазначимо, що торік Нідерланди відвідали близько 20 мільйонів туристів. Амстердам був найпопулярнішою зупинкою. Тому Рада з туризму анонсували стратегію HollandCity, яка повинна просувати країну як єдиний мегаполіс з районами (наприклад, озерним краєм Фрісландією та дизайнерським районом Ейндховеном).

Ми ж нагадаємо, що у 2020 році Нідерланди прийматимуть пісенний конкурс Євробачення. Він пройде у Роттердамі 12, 14 та 16 травня. Лозунгом цього року є фраза "Відкривайся" (Open Up).

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