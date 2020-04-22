Кмітливий кіт заманив жінку у відділ з кормом: тепер у нього є і їжа, і дім

Цей харизматичний кіт попри те, що залишився на вулиці, не втратив своєї кмітливості. Саме вона дозволила пухнастику без хвоста не лише не залишитися голодним на вулиці, а й знайти новий дім.

Ця історія цілком і повністю могла стати основою якогось романтичного фільму. Втім, поки режисери за це не взялися, ми вирішили розповісти вам про те, як кіт знайшов дім лише тому, що сильно хотів їсти.

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Учителька Таня Лізбет Сантос Кой Товар з Мексики йшла вулицею, коли побачила хоч і брудного, але симпатичного білого кота, якого підійшла погладити. Раптово пухнастик буцімто поманив її за собою в магазин. Таня підкорилася і пішла слідом. Як виявилося, хитрун привів дівчину до відділу з кормами для тварин, де негайно, під зворушливі коментарі, отримав пакетик їжі.

Але на цьому історія не закінчилася. Таня вирішила забрати розумного кота додому. Безхвостий отримав ім'я Конехо, що по-іспанськи означає Кролик. І, судячи з інстаграму Кролика, життя у нього явно починає налагоджуватися.

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