У NFT-музеї MetaHistory з'явився експонат, присвячений Ілонові Маску

Команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат. Його придумали для того, щоб подякувати підприємцю Ілонові Маску, котрий від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України підтримує нашу державу.

Експонат став частиною окремої колекції The Hall. Її мета – висловити подяку публічним людям, котрі підтримують Україну в протистоянні Росії, розповідає Михайло Федоров.

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Зазначимо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ілон Маск підтримує нашу державу. Він не лише відправив Starlink, які дозволяють залишатися на зв'язку у тих регіонах, де велися бойові. Він ще й передав сонячні панелі та системи збереження Tesla Powerwall. Це сучасне обладнання українцям допомагає у непрості часи, які ми зараз переживаємо.

Зазначимо, що продаж першої колекції NFT дозволив зібрати 258 ЕТН або понад 720 тисяч доларів. Гроші вже відправили до криптофонду Aid For Ukraine. З актуальною колекцією можна ознайомитися за цим посиланням.

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