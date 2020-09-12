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Коронавірус Карантин 1 вересня

У Netflix відповіли на чутки про нові ролі Меган Маркл

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / gettyimages

Генеральний директор Netflix Рід Хастінгс відповів на чутки про те, що Меган Маркл може повернутися до акторської кар'єри і зіграти нові ролі.

Попри те що принц Гаррі і Меган Маркл уклали з Netflix контракт на створення документальних фільмів, серіалів та іншого контенту для дітей, на екрані вона не з'явиться.

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Хастінгс підкреслив, що займатися подружжя буде продюсуванням. "Вони розумні. Вони вибирали серед найкращих компаній по всьому світу, і я думаю, що ми прийшли до найкращого рішення. Ми зробимо з ними багато проєктів. Думаю, наступного року це буде суперовий, найпопулярніший контент", – уточнив він.

Раніше сама Меган Маркл вже заявляла, що не збирається більше грати в кіно. У січні Маркл уклала контракт зі студією Disney на озвучування персонажів з мультфільмів. Виручені кошти будуть перераховуватися на рахунки благодійної організації, що займається збереженням дикої природи і захистом тварин від браконьєрів.

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Меган і Гаррі

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Джерело: etcanada
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