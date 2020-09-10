ТОП-8 найкращих моментів зі стрічок Гая Річі

Сьогодні, 10 вересня, свій 52-й день народження відзначає британський кінорежисер Гай Річі. Дивіться, які роботи талановитого митця стали найяскравішими в його кар'єрі!

Ім'я Гая Річі знають всі кіномани, адже саме цей режисер знімає фільми, які не хочеться перемикати, а тільки додивитися до кінця. Пропонуємо вашій увазі найяскравіші уривки з фільмів режисера, наповнені сенсом і життєвою мудрістю.

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Карти, гроші, два стволи

Цей фільм став першим повнометражним в кар'єрі Гая. Він виступив не тільки режисером, але і сценаристом. Чорна комедія про авантюрно налаштованих друзів з Лондона припала до душі не лише глядачам, а й критикам.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Великий куш

Ця британо-американська комедія про банду грабіжників з Антверпена була відзначена високими оцінками світової кінопреси та рядом престижних нагород.

Рок-н-рольщик

З моменту виходу цієї картини в прокат пройшло більше 12 років, а Річі так і не потішив фанатів продовженням історії про Дику зграю.

Шерлок Холмс

У цьому фільмі Річі запросив на головні ролі двох талановитих акторів, Роберта Дауні-молодшого і Джуда Лоу, а також створив оригінальний сюжет, який захопив глядачів.

Револьвер

Кримінальний трилер Револьвер культового англійського режисера Гая Річі – захоплююча історія з життя злочинного світу. Все почалося, коли Джейк Грін сів за ігровий стіл...

Аладдін

Тут Гай Річі переосмислює класичну казку Діснея про арабського злодія-волоцюгу в кіноверсії улюбленого мультфільму Аладдін.

Меч короля Артура

У цій стрічці Річі заглибився в англійський фольклор і вирішив пофантазувати на священну для британців тему лицарства, перетасувавши історичні факти в довільному порядку.

Джентльмени

Ще одна кримінальна комедія, знята за власним сценарієм Гая Річі. Картина отримала вельми неоднозначні відгуки, але привернула увагу безлічі глядачів.

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