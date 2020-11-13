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Стало відомо, коли почнуться зйомки спецвипуску Друзів

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Стало відомо, коли почнуться зйомки спецвипуску Друзів - фото 1

Зірка серіалу "Друзі" актор Метью Перрі порадував фанів звісткою про те, коли все-таки відновляться зйомки довгоочікуваного спецпроєкту від студії HBO.

Так, на своїй сторінці в Twitter Метью Перрі повідомив, що він і його колеги по серіалу зустрінуться на зйомках на початку наступного року. Це найсвіжіша новина про спецвипуск після того, як зйомки, намічені на серпень, були відкладені через пандемію Covid-19.

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"Возз'єднання Друзів перенесено на початок березня. Схоже, що нас чекає дуже насичений рік. І це мені подобається", – написав актор.

У спеціальному випуску популярного серіалу "Друзі", у якого ще немає назви, знімуться всі його зіркові учасники Метью Перрі, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер і Метт Леблан. Зйомки будуть проходити на тому ж знімальному майданчику, який розташований на території студії Warner Bros.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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