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У Непалі знайшли золоту черепаху: фотофакт
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У Непалі місцеві жителі виявили черепаху золотистого кольору. За інформацією, особина належить до виду Lissemys punctata andersoni. Її дивовижне забарвлення зумовлене мутацією, яка змінила пігментний склад.
На весь світ налічується лише п'ять таких черепах, причому дві з них були знайдені саме на території Непалу. За словами експертів, черепахи у цілому цінуються в Непалі як релігійний і культурний символ, своєрідну подобу "тотема". Індуїсти переконані, що Вішну перетворився на черепаху, щоб врятувати Всесвіт. Верхня частина панцира тварини в індуїзмі уособлює небеса, а нижня – землю.
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Золотий колір викликаний таким явищем, як хроматичний лейцизм. Це генетична аномалія, через яку тіло втрачає свої природні кольори. Зазвичай шкіра при такій мутації набуває біле, бліде або плямисте забарвлення. Цього разу наслідком лейцизму стало домінування ксантофори, багатих жовтим пігментом клітин.
Відзначається, що після обстеження черепаха була випущена в природне середовище.
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