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У небі США беззвучно пронісся яскравий метеор: відео

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Метеор над США і Канадою - фото 1
Метеор над США і Канадою / cnn

У небі США і Канади пролетіла вогняна куля, яка рухалася зі швидкістю приблизно 42 тисячі миль в годину. Проте космічне тіло було малих розмірів.

За даними NASA, об'єкт, імовірно, був фрагментом астероїда, який летів з шаленою швидкістю. Учені змогли встановити розмір метеора – вага близько 10 фунтів і діаметр близько 6 дюймів.

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"Не було ніякого звуку. Я був дуже схвильований, побачивши це. Ніколи не забуду це явище", – розповів житель штату Вермонт.

В агентстві назвали метеор "милим феєрверком, люб'язно подарованим матір'ю-природою".

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Джерело: cnn
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