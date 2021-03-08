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У NASA показали знімок галактики за 100 мільйонів світлових років від Землі
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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало вражаючий кадр галактики NGC 2336. Вона розташована за 100 мільйонів світлових років від Землі. Знімок з'явився на офіційній сторінці NASA в Instagram.
Спочатку цю галактику у 1876 році виявив німецький астроном Вільгельм Темпель за допомогою 0,28-метрового (11-дюймового) телескопа. Цей же знімок зробив космічний телескоп Hubble. Відзначається, що протяжність NGC 2336 становить 200 тисяч світлових років і вона розташована у сузір'ї Жирафа.
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"На цій фотографії спіральні рукави NGC 2336 виблискують молодими зірками, видимими в їхньому яскравому синьому світлі. А у червонішій центральній частині галактики переважають старіші зірки", – відзначили в NASA.
Примітно, що у 1987 році в NGC 2336 було зафіксовано виникнення наднової зірки типу Ia – єдина наднова в галактиці, яку помітили з моменту її відкриття.
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