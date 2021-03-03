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У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance

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Нові фото з Марса - фото 1
Нові фото з Марса / nasa

Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові фото Марса, де ровер шукає ознаки давнього життя на планеті. Знімки з'явилися на сайті NASA.

Відзначається, Perseverance має вдосконалений корисний набір наукових інструментів для збору інформації про геологію, атмосферу і умови на Марсі. Наприклад, камера High Resolution Imaging Experiment розташована високо на щоглі марсохода і допомагає йому під час пересування.

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Апарат також вивчає клімат Червоної планета і збирає зразки марсіанської породи. Крім цього, Perseverance обладнаний спектрометром PIXL, який використовується для визначення хімічних елементів на планеті.

У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance - фото 450047

У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance - фото 450048

У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance - фото 450049

У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance - фото 450050

У NASA показали свіжі фото Марса, які відправив Perseverance - фото 450051

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Джерело: nasa
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