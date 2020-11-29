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У небі над Японією пролетіла величезна яскрава куля: відеофакт
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У ніч на неділю у західній частині Японії був зафіксований яскравий болід. Спалах падаючого небесного тіла був порівняний за силою яскравості з повним Місяцем.
Японські користувачі соціальних мереж за останню добу активно діляться роликами з величезною яскравою кулею, яка розтинає темне небо. Крім цього, падіння боліда було зафіксовано камерами телеканалу NHK, встановленими у префектурах Міе, Аїті та інших.
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Як заявив директор муніципального планетарію Акасі в префектурі Хего, боліди, яскравість яких перевищувала б світіння Венери, можна побачити досить рідко. "Ми вважаємо, що останній спалах цього боліда була порівнянна по яскравості з повним Місяцем", – сказав фахівець.
Жителі західних префектур, які опублікували відео на своїх сторінках, також говорили, що падіння небесного тіла супроводжувалося сильним гулом.
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