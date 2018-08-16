NASA показало "старшу сестру" Чумацького Шляху

NASA опублікувало фотографію галактики NGC 6744, яка вважається "старшою сестрою" Чумацького Шляху.

На кадрі, зробленому за допомогою однієї з камер телескопа "Хаббл", можна побачити, що скупчення має багато спільного з нашою галактикою.

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Однак, як відзначають фахівці, NGC 6744 як мінімум удвічі більша за Чумацький Шлях. NGC 6744 має ядро, заповнене жовтими зірками, а від центру до периферії розходяться частини пилових спіральних рукавів. В їх рожевих областях активно формуються зірки і зоряні скупчення, що, на думку вчених, свідчить про молодість галактики і її активний розвиток.

NASA опублікувало фотографію галактики NGC 6744

Нещодавно відоме видання National Geographic поділилось незвичайним кадром, на якому історія поєднується з космосом.

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