У небі над США спалахнув метеорит: фото

Американці помітили у ніч на 12 листопада дивний об'єкт у небі, який загорівся. Виявилось, що чимало людей бачили спалах від метеорита. Апокаліпсис близько?

Мешканців кількох округів у штаті Міссурі вночі 12 листопада побачили метеорит. У небі з'явилась яскрава куля, яка спалахнула, тож чимало людей встигли зняти на камеру незвичайне явище, яке супроводжувалось гучним звуком вибуху.

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“Близько 21:00 за місцевим часом у понеділок вночі сотні людей повідомили, що бачили яскравий спалах у небі від метеорита”, – зазначають у місцевих ЗМІ.

Також метеорит побачили навіть в Канзасі, Іллінойсі, Індіані, Небрасці, Неваді, Вісконсині та Оклахомі. Щоправда, хвилюватись немає причин, адже падіння об'єкту збіглось з піком метеорного дощу, тому у цей період кількість спалахів у небі збільшується. Тому забудьте про апокаліпсис і зацініть метеорит у нічному небі:

kmov.com

kmov.com

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