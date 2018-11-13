У небі над Ірландією помітили НЛО: відео

Ірландське авіаційне управління (IAA) приступило до розслідування, що пов'язане з повідомленнями про невідомий об'єкт, який помітили з бортів лайнерів, що пролітають недалеко від південно-західного узбережжя Ірландії.

Приблизно о 6:47 ранку 9 листопада пілот рейсу British Airways, який прямував з Монреаля в Хітроу, зв'язався з керуванням повітряним рухом (ATC) Shannon Airport, щоб запитати, чи проходили якісь військові навчання в повітряному просторі, через яке пролітав Боїнг-787 і отримав відповідь, що ніяких військових навчань в цьому районі не проводилося.

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Пілот повідомив диспетчеру про те, що з лівого боку літака несподівано з'явився НЛО, який зробив поворот у напрямку на північ. Екіпаж спостерігав дуже яскраве світло і перед ним постало питання, що це може бути. Через деякий час з аеропорту Shannon прийшла відповідь про те, що НЛО був помічений і з інших повітряних суден.

Пілот іншого судна Virgin Airlines Boeing 747, поінформував аеропорт про те, що бачить метеор або інший об'єкт, який увійшов в земну атмосферу.

Один з пілотів зазначив, що швидкість руху невпізнаного об'єкта була просто "космічною".

Після низки повідомлень, про спостереження НЛО біля південно-західного узбережжя Ірландії, місцеве авіаційне управління повідомило, що цей інцидент буде розслідуватися в рамках звичайного процесу "конфіденційної події".

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