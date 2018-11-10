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Так виглядає найменший в світі реактивний літак

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Конструктор працював над своїм дітищем майже десяток років - фото 1
Конструктор працював над своїм дітищем майже десяток років / yukle

Французький конструктор примудрився самотужки розробити, зібрати і випробувати найменший в світі реактивний літак.

Colomban Cri-cri важить всього 78 кілограмів, що не заважає йому з легкістю підніматися вище хмар.

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Мішель Коломбан працював над своїм дітищем майже десяток років. Конструктор прагнув до безглуздого рекорду. Colomban Cri-cri повинен був стати найбільш економічним і технічно успішним літаком. І у конструктора це вийшло! Сучасна версія Colomban Cri-cri оснащена чотирма моторами і в такому вигляді потрапила до книги рекордів Гіннеса. Це не одиничний екземпляр: вже випущено більше 150 таких літаків.

Технічні характеристики Colomban Cri-cri:

  • Маса 78 кілограмів
  • Довжина 3,9 метрів
  • Розмах крил 4,9 метрів
  • Вантажопідйомність 170 кілограмів
  • Швидкість польоту до 185-220 км/год.

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Джерело: yukle
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