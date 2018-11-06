Як були влаштовані пасажирські літаки у минулому

Ось деякі вінтажні фотографії з 1946 по 1970 рік у літаках / gatsby

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків.

Хоча літати сьогодні набагато дешевше, безпечніше і швидше, ніж будь-коли, багато авіакомпаній намагаються якомога більше пасажирів посадити в літаки, викликаючи переповненість і затримки.

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Тому і згадується століття "золотої авіації". Ось деякі вінтажні фотографії з 1946 по 1970 рік, отримані від Iberia, KLM, Delta, British Airways і Air France. Фото показують, наскільки раніше було зручно літати.

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

Добірка чудових вінтажних знімків з літаків

До речі, нещодавно стало відомо, шо авіаперельоти допоможуть захистити людство від пандемії. Дослідники вважають, що поширення бактерій-вбивць і вірусів по всьому світу зміцнює імунну систему мільйонів людей.

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