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У небі над Британією пролетів метеор: відео

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У небі над Британією пролетів метеор: відео - фото 1

Вогняну кулю зняли камери спостереження, які розташовані у Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

Користувачі мережі поділилися відео, на яких знято політ метеорита в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок. Так, космічне тіло вдалося зняти камерам спостереження у Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших містах.

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Як повідомляється на сторінці UK Meteor Network в соцмережі, вже надійшло понад 120 повідомлень про побачений метеорит. І британці продовжують інформувати про це природне явище.

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Джерело: twitter
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