У небі над Британією пролетів метеор: відео

Вогняну кулю зняли камери спостереження, які розташовані у Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

Користувачі мережі поділилися відео, на яких знято політ метеорита в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок. Так, космічне тіло вдалося зняти камерам спостереження у Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших містах.

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Як повідомляється на сторінці UK Meteor Network в соцмережі, вже надійшло понад 120 повідомлень про побачений метеорит. І британці продовжують інформувати про це природне явище.

Okay we found the #fireball #meteor from tonight on our cameras. Enjoy pic.twitter.com/l8YUoYc1o3 — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

Really cool to see all the videos, thank you. https://t.co/HNYJYFlGVd — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

Wow that's amazing https://t.co/5KXxNxd0u4 — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021

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