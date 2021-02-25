Perseverance зробив нову величезну панораму з Марса: фото на 360 градусів

Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові фото з Червоної планети. У NASA показали панораму околиць на 360 градусів на дні кратера Езеро, в якому мільярди років тому перебували озеро і дельта річки.

Знімки зроблені системою камер Mastcam-Z через три дні після приземлення марсохода. За словами представників NASA, на новій фотографії видно як край кратера Езеро, так і обрив скелі, що є залишком давньої дельти.

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Нова кругова панорама з високою роздільною здатністю склеєна зі 142 окремих фото. Оригінал можна скачати в стислому форматі JPEG (52 Мбайт) або в стислому TIFF (610 Мбайт).

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