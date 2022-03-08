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війна

"У наших дівчат яйця міцніші, ніж у ваших солдат": українка пригрозила окупантам

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Українська військова пригрозила окупантам - фото 1
Українська військова пригрозила окупантам / Скриншот з відео

Відео з українською захисницею активно поширюється в мережі, адже слова цієї сильної жінки підіймають бойовий дух та нагадують російським солдатам, що їм тут не раді.

У мережі з'явився ролик з українською військовою, яка звернулась до російських солдат. У ролику, яким поділились прикордонники, можна побачити дуже відважну та впевнену українку, яка красномовно радить окупантам здаватись. Як зазначають в описі "Кремлівський карлику, ти казав: "Нравится, не нравится – терпи моя красавица". Ти країною помилився!", і з цим важко не погодитись.

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Ну що, російський солдате, ти думав, що українські дівчата будуть з квітами тебе зустрічати? А ми готові шанці копати, дрова рубати і готові стріляти. Чуєш, сволото? Стріляти. Здайся, сволото, поки не пізно. Знай, хлопчику, що у наших дівчат яйця міцніші, ніж у ваших солдат. З 8 березня, дівчатка. Слава Україні!, – говорить дівчина.

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