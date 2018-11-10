У NASA з'ясували, звідки взявся дивний квадратний айсберг

Айсберг підозріло правильної форми проплив у Антарктиді.

Дослідник NASA Келлі Брант заявив, що брила досить свіжа, її гострі краї – це результат недавнього відколювання від крижаного шельфу і вони ще не стерлися.

І ще: Як виглядає нічна Земля з космосу: фото від NASA

З тих пір, NASA повернулися і перевірили ще кілька доказів. І виходить, що "квадратберг" мав більш грубе походження, ніж раніше передбачалося. Супутникові знімки показали, що він розколовся від льодовикового шельфу Антарктиди Larsen C позаду набагато більшого вигнутого айсберга під назвою А-68 і пробився на північ у крижану воду.

Квадратберг – плоский айсберг, по суті, шматок плоского льоду, який відірвався від шельфового льодовика. "Айсберг зробив круїз по всій півночі і проплив через вузький прохід між північним кінцем А-68 і скелястим мисом біля льодовикового шельфу, відомого також як Bawden Ice Rise", – йдеться в заяві NASA.

У NASA з'ясували, звідки взявся дивний квадратний айсберг

Читайте також: SpaceX побудує міні-версію своєї марсіанської ракети