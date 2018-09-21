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У NASA зняли дуже рідкісні хмари: видовищне відео

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На колір хмар впливає наявність осколків льоду в атмосфері - фото 1
На колір хмар впливає наявність осколків льоду в атмосфері / sciencealert

За допомогою шести фотокамер з високою здатністю апарат NASA зробив унікальні знімки і зібрав дані про різні типи хмар.

Вчені з NASA скористалися дослідним зондом PMC Turbo, щоб вивчити хмари.

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Зібрана інформація допомогла вченим NASA дізнатися причину виникнення різних відтінків у рідкісних сріблястих або полярних мезосферних хмар. PMC Turbo п'ять днів працював на висоті 80 кілометрів. Він перетнув Арктику, зупинившись біля Західного Нунавута в Канаді. За цей час зонд зробив понад 6 мільйонів унікальних зображень, які дозволили більше дізнатися про рідкісне атмосферне явище полярних мезосферних хмарах.

Виявилося, що на колір хмар, які бувають від темно-сірого до блакитного, впливає наявність осколків льоду в атмосфері.

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Джерело: sciencealert
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