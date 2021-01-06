У NASA зібрали найкращі знімки Землі, зроблені з МКС за 2020 рік

У мережі з'явилися вражаючі і водночас найкрутіші космічні знімки нашої планети за 2020 рік. Фото були відібрані з тисяч кадрів, які зробили астронавти на борту МКС.

Космічний центр NASA імені Ліндона Джонсона опублікував двадцять найкращих фотографій планети Земля, зроблених астронавтами, які працюють на Міжнародній космічній станції. Знімки представлені в короткому відео, яке було опубліковано на YouTube.

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"Чоловіки і жінки, які живуть та працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі фотографій своєї рідної планети щорічно, тому ми попросили людей з відділу вивчення Землі у космічному центрі Джонсона NASA представити низку найкращих фотографій нашої планети, зроблених протягом 2020 року", – йдеться в описі у ролику.

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