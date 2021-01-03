Інженер NASA розповів, як це – керувати марсоходом

Менш ніж через два місяці американське аерокосмічне агентство NASA планує висадити на Червоній планеті новий марсохід.

Якщо все піде за планом, ровер Perseverance, оснащений набором різних наукових інструментів, відкриє нову сторінку досліджень вже в середині лютого 2021 року.

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Про те, як це насправді керувати роботом, що за багато мільйонів кілометрів від Землі, поділився інженер NASA Еван Хільгеманн. Минулого року Хільгеманн приєднався до команди інженерів, відповідальних за керування марсохода NASA К'юріосіті, який працює на Марсі вже більше 8 років.

Оскільки для передачі сигналу між Землею і Марсом потрібно близько 22 хвилин, Perseverance доведеться виконувати безліч різних завдань самостійно. "Оскільки в режимі автонавігації машині необхідно часто зупинятися для створення зображень і аналізу даних, цей режим насправді є найповільнішим. Наприклад, при використанні автонава ровер К'юріосіті покриває лише близько 30 метрів марсіанської поверхні на годину", – пояснює Хільгеманн.

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