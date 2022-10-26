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У NASA зібрали команду "мисливців" на НЛО: що відомо
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Американське космічне агентство NASA вирішило не залишатись осторонь теми НЛО та запустило окреме дослідження. Щоправда, науковці замінили популярну назву невпізнаних літаючих об'єктів на більш доцільну.
У NASA анонсували старт незалежного дослідження НЛО (непізнаних літаючих об'єктів або неідентифікованих літаючих об'єктів), яке триватиме упродовж наступних 9 місяців. Вже зібрано групу з 16 осіб, що займатимуться цим проєктом, пише reuters.
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Перша у своєму роді команда, організована NASA, розпочала роботи над тим, що уряд США називає непізнаними повітряними явищами (UAP), які зазвичай називають НЛО. Для цього об'єднали експертів з різних галузей науки, починаючи від фізики і завершуючи астробіологією. Перший звіт очікується у середині 2023 року.
Відомо, що комісія зосередить розслідування виключено на не секретних спостереження та інших даних, зібраних завдяки уряду та комерційним секторам. Цікавим фактом є те, що робота цієї команди не стосується того, що нещодавно у Пентагоні теж почали подібні розслідування. Паралельні зусилля NASA та Міноборони США підкреслюють поворотний момент для уряду країни після того, як було витрачено десятиліття на розвінчання та дискредитацію спостережень за непізнаними літаючими об'єктами або НЛО, починаючи з 1940 років.
Розуміння даних, що ми маємо про непізнані повітряні явища (UAP), має вирішальне значення для того, щоб допомогти нам зробити наукові висновки про те, що відбувається у нашому небі. Дані – це мова вчених, яка робить незрозуміле зрозумілим, – зауважив Томас Зурбухен з NASA.
До слова, ще у червні у NASA наголошували, що "нема жодних доказів того, що непізнані літаючі об'єкти мають позаземне походження".
Також у звіті Пентагону, опублікованому ще у 2021 році, повідомляли про брак даних для визначення особливостей понад 140 перевірених спостережень UAP від військових. Високопоставлені чиновники з оборони та розвідки ще на початку року відзвітували, що список зафіксованих непізнаних повітряних об'єктів зріст до 400, та багато з них досі не мають пояснення.
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