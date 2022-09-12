Апарат NASA сфотографував дюни на поверхні Марса

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на Червоній планеті зробив фото дюн, які називають барханними дюнами. Дивіться свіжі космічні знімки.

Як пише ScienceAlert, фото барханних дюн на Марсі, які апарат MRO надіслав на Землю, можна часто зустріти у земних пустелях. Ці марсіанські бархани знайшли в районі Каньйону Північний, який має довжину 560 кілометрів і розташований на Північному полюсі Марса.

І ще: Астронавт показав неймовірні фото полярного сяйва з орбіти

На Землі бархани часто утворюються у формі півмісяця або підкови, або ж набувають такої форми. За формою таких піщаних дюн вчені можуть зрозуміти, як вони утворилися і про те, як віє вітер у конкретному місці. Бархани з'являються там, де вітер дме в основному в одному напрямку і пісок формує особливі височини, які мають гребені та схили.

На Північному полюсі Марса вітри дмуть у різних напрямках, тому бархани, які сфотографував MRO, не мають загальновизнаної земної форми. Хоча такі також можна зустріти на Червоній планеті. Наприклад, подібний бархан раніше MRO сфотографував у районі Рівнини Еллада у Південній півкулі Марса.

Читайте також: Почути космос: знімки телескопа Джеймса Вебба перетворили на музику