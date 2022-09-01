Почути космос: знімки телескопа Джеймса Вебба перетворили на музику

Учені вирішили озвучити перший набір наукових даних космічного телескопа Вебба, який представили ще на початку липня 2022 року. Тож кадри далеких туманностей, які перехоплюють подих, стали музикою.

Як пише Space, перетворити дані телескопа на музику науковці змогли за допомогою методу, який так і називається – озвучування даних. Тепер можна послухати, як звучать дві туманності та одна екзопланета.

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Технологія переводить дані в звуки на основі визначених параметрів. Наприклад, кожна зірка у двох туманностях видає окремий звук, що залежить, наприклад, від її розміру, яскравості та віку. Озвучування зображень – це спосіб зробити фото від космічного телескопа "Джеймс Вебб" доступними для людей з вадами зору.

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