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У NASA зафіксували на Юпітері потужний шторм, який здатний поглинути Землю: відео
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Експерти з космічного агентства США з допомогою телескопа Hubble зробили знімок унікального червоного, а під ним білого штормів на Юпітері. Кадр був зроблений 25 серпня поточного року, коли планета перебувала на відстані за 653 мільйонів кілометрів від Землі.
Відзначається, що червоний шторм досить сильний, щоб поглинути Землю. Водночас інший шторм, який, за даними агентства, був теж червоним, але став білим, так само бушує, проте він значно слабший за перший.
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Крім того, на зображенні видно один із супутників планети-гіганта – Європа.
"Унікальна і захоплююча деталь нового знімка Hubble – яскравий, білий і розтягнутий шторм у північних широтах, що рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину", – йдеться у повідомленні.
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