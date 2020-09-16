Експерти NASA заявили, що сонце увійшло в новий цикл: що це означає

Фахівці NASA і американського метеорологічного агентства NOAA підтвердили, що Сонце вступило у новий сонячний цикл, який, по теорії швейцарського астронома Рудольфа Вольфа, триватиме 11 років. Активність світила почала зростати після мінімуму, що припав на грудень 2019 року.

Активність Сонця проявляється у вигляді великої кількості плям – зон з потужними магнітними полями – рентгенівських спалахів і викидів плазми в сонячній короні. Вчені помітили, що на початку кожного нового циклу плями виникають ближче до полюсів Сонця, і поступово опускаються до екватора.

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Нинішній цикл, стверджують вчені, буде спокійним, оскільки спостереження показали, що з 2018 року йде довгострокова тенденція до зниження активності з боку Сонця. Однак при цьому фахівці не виключають спалахів, які можуть спричинити проблеми – погіршення самопочуття, збої в роботі наземних приладів зв'язку та апаратури космічних апаратів і т.п.

"За останні вісім місяців активність Сонця поступово росла, що свідчить про те, що ми перейшли у 25-й сонячний цикл. Він, за розрахунками, обіцяє бути таким же по силі, як попередній, 24-й. Максимальна сонячна активність очікується в липні 2025 року, піковий показник досягне 115 сонячних плям", – стверджують науковці.

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