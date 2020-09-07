Телескоп Hubble зняв унікальне кульове скупчення зірок: вражаючий кадр

Космічний телескоп Hubble сфотографував незвичайне кульове скупчення у Великій Магеллановій Хмарі. Зірки розташовані настільки близько, що їх можна порівняти з бджолами біля вулика.

На фото зображено кульове скупчення NGC 1805. Воно складається з тисяч зірок, розташованих недалеко від краю сусідньої до нас галактики Великої Магелланової Хмари.

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На знімку можна помітити безліч синіх і червоних зірок. Перші зняті в ближньому ультрафіолетовому світлі, а другі – в інфрачервоному світлі. Зірки настільки щільно розташовані один до одного, що в космічних масштабах їх можна порівняти з бджолами навколо вулика.

Щільність зірок у центрі скупчення в 100-1000 разів вище, ніж найближчі зірки до нашого Сонця. Астрономи відзначили, що через це в ньому малоймовірна поява планетних систем. Крім того, NGC 1805 унікальне ще в тому, що зірки в ньому складаються з двох різних популяцій з різницею у віці в мільйони років. Зазвичай в кульових скупченнях всі зірки утворилися приблизно в один час.

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