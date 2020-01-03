У NASA створили путівник по небу в січні: чарівне відео

У космічному агентстві NASA детально розповіли, які астрономічні явища відбудуться в січні 2020 року.

Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці компанії в Instagram.

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Згідно з роликом, рано вранці 4 січня настане пік метеорного потоку Квадрантид. У 2020 році для спостереження за явищем складуться сприятливі умови. Астрономи попереджають, що його пік буде набагато коротшим, ніж у більшості інших метеорних потоків.

Крім того січневими світанками Марс буде підніматися над горизонтом зі своїм "суперником" червоним гігантом Антаресом. При цьому наголошується, що Антарес значно більший за Марс. Також він приблизно в 10 000 разів яскравіший за Сонце. При цьому червоний гігант перебуває на відстані в 16 мільйонів разів далі, ніж Марс. Тому ці два космічних об'єкти мають вигляд на небосхилі приблизно однаковий.

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