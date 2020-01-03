На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У NASA створили путівник по небу в січні: чарівне відео
-
- 18
У космічному агентстві NASA детально розповіли, які астрономічні явища відбудуться в січні 2020 року.
Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці компанії в Instagram.
І ще: NASA показало випробування марсохода Mars 2020: відео
Згідно з роликом, рано вранці 4 січня настане пік метеорного потоку Квадрантид. У 2020 році для спостереження за явищем складуться сприятливі умови. Астрономи попереджають, що його пік буде набагато коротшим, ніж у більшості інших метеорних потоків.
Крім того січневими світанками Марс буде підніматися над горизонтом зі своїм "суперником" червоним гігантом Антаресом. При цьому наголошується, що Антарес значно більший за Марс. Також він приблизно в 10 000 разів яскравіший за Сонце. При цьому червоний гігант перебуває на відстані в 16 мільйонів разів далі, ніж Марс. Тому ці два космічних об'єкти мають вигляд на небосхилі приблизно однаковий.
Читайте також: Астронавтка NASA показала, як виглядає Еверест з космосу
-
12:45Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото
-
12:30Ці продукти допоможуть швидко відновитися після застілля
-
12:20Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
12:01Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
11:45"Гола" Кортні Кардашян на підлозі збентежила мережу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:16Кріштіану Роналду показав, як святкує новорічні свята
-
11:00Натхнення чи плагіат: що не так з новорічним привітанням Володимира Зеленського
-
10:43Названі найдорожчі весілля десятиліття
-
10:14Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
-
09:47Єву Лонгорію підловили на використанні фотошопу
-
09:19У NASA створили путівник по небу в січні: чарівне відео
-
08:54Сексуальна Джіджі Хадід знялася топлес для новорічного календаря
-
08:21Кіт-бешкетник зламав фігуру з 2432 деталей конструктора
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 02 січня
-
21:544 режими сну, які дозволять вам виспатися за лічені години
-
21:213 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Учені створили електронні контактні лінзи з безпровідною зарядкою
-
20:24Volkswagen попрощався з легендарним Beetle під пісню The Beatles
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:32У мережу потрапили живі фото Samsung Galaxy Note10 Lite
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
19:05Максимум інтиму: 5 книг про сексуальність, які вас зацікавлять
-
18:52Перший мем року: рукоприкладство Папи Римського зробило його зіркою мережі
-
18:30Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
-
10:14Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
- 02 січня
-
21:544 режими сну, які дозволять вам виспатися за лічені години
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
17:00Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:30Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
-
13:55ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди
-
12:15Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році
- 30 грудня
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора