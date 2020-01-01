Астронавтка NASA показала, як виглядає Еверест з космосу

На цій дивовижній фотографії зображена найвища гора в світі Еверест. Лишень подивіться на цю красу!

На днях астронавт NASA Христина Кох, яка зараз працює на борту Міжнародної комічної станції, на своїй сторінці в соцмережі Twitter опублікувала нереально красивий кадр, зроблений з космосу.

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Так, на фотографії зображено найвищу гору в світі Еверест (Джомолунгма).

"Нарешті знайшла Еверест через ілюмінатор. А ви зможете?", – іронічно підписала знімок Христина Кох. Еверест – це найвища вершина Землі, її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Вона розташована в Гімалаях у хребті Махалангур-Химал, по якому проходить кордон Непалу і Тибетського автономного району (Китай).

Finally found Mount Everest through the lens. Can you? pic.twitter.com/Tq19PgSIpa — Christina H Koch (@Astro_Christina) December 27, 2019

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