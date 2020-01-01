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Астронавтка NASA показала, як виглядає Еверест з космосу

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Еверест - фото 1
Еверест / vokrugsveta

На цій дивовижній фотографії зображена найвища гора в світі Еверест. Лишень подивіться на цю красу!

На днях астронавт NASA Христина Кох, яка зараз працює на борту Міжнародної комічної станції, на своїй сторінці в соцмережі Twitter опублікувала нереально красивий кадр, зроблений з космосу.

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Так, на фотографії зображено найвищу гору в світі Еверест (Джомолунгма).

"Нарешті знайшла Еверест через ілюмінатор. А ви зможете?", – іронічно підписала знімок Христина Кох. Еверест – це найвища вершина Землі, її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Вона розташована в Гімалаях у хребті Махалангур-Химал, по якому проходить кордон Непалу і Тибетського автономного району (Китай).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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