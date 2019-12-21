NASA показало випробування марсохода Mars 2020: відео

Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) показало, чому інженери "навчили" новий марсохід Mars 2020. Зокрема, його забезпечили колесами і апарат зробив "перші кроки".

На відео зафіксовано, як ровер проходить перші випробування. "Mars 2020 отримав водійські права. Тест продемонстрував багато функцій автономної навігації", – констатували в NASA.

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Відзначається, що апарат "розумніший" за своїх попередників та більш міцний. Марсохід вирушить підкорювати простори Червоної планети влітку 2020 року. Мета місії – пошук мікробного життя, аналіз геології і клімату, а також збір зразків для передачі на Землю.

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