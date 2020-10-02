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У NASA скасували запуск ракети до МКС за лічені хвилини до старту

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У NASA скасували запуск ракети до МКС за лічені хвилини до старту - фото 1

Національне космічне агентство США (NASA) за дві хвилини і 21 секунду до старту скасувало запуск ракети-носія Antares з вантажним кораблем Cygnus до МКС.

Так, з космодрому у Вірджинії Cygnus повинен був доставити на МКС близько 3,6 тонни вантажу, серед якого продовольство, предмети першої необхідності, обладнання для станції і прилади для проведення наукових досліджень.

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При цьом у NASA не назвали причини скасувати запуск ракети. Проте відзначається, що запуск відклали на добу.

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Джерело: nasa
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