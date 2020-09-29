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У NASA представили космічний туалет вартістю 23 мільйони доларів: фото
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Національне космічне агентство США запустить приватний вантажний космічний корабель Northrop Grumman Cygnus, який доставить на МКС інструменти для наукових експериментів, косметику, їжу для екіпажу і новий космічний туалет.
Офіційно пристрій називають "Універсальною системою управління відходів" (UWMS). Відомо, що він на 65% менший і на 40% легший за туалет, який використовують на МКС зараз. Він призначений для численних екіпажів і придатний в умовах мікрогравітації.
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"Пристрій виконаний з титану за образом минулої моделі космічного туалету, але відрізняється декількома поліпшеннями. Наприклад, тепер жінкам-космонавтам буде комфортніше користуватися унітазом", – повідомляють у NASA.
Відзначається, що UWMS залишиться на МКС до кінця життя орбітальної станції, а другий туалет тієї ж моделі буде літати на капсулі Orion, яку астронавти мають намір використовувати для обльоту Місяця під час першої пілотованої місії Artemis.
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