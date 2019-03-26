У NASA скасували перший в історії політ двох жінок-астронавток: причина вас вразить

Це мала бути перша місія, в якій беруть участь лише жінки / Ecoinsider

29 березня у NASA запланували запустити першу в історії космічну місію, в якій будуть брати участь лише жінки-астронавтки Крістіна Кох і Енн Макклейн. До цього повністю жіночі екіпажі у космос не відправляли: вони складалися або з чоловіків, або з чоловіків і жінок.

Як повідомляють західні ЗМІ, вихід у відкритий космос двох космонавток довелось скасувати.

І ще: NASA випробовує вплив штучної гравітації на людину

Причиною стала недостатня кількість скафандрів. Під час свого першого виходу в космос Макклейн виявила, що їй найкраще підходить верхня частина скафандра середнього розміру. Але у NASA кажуть, що до початку місії можуть виготовити лише один такий скафандр, і той був би призначений для її напарниці Кох.

Some more shots of the #spacewalk on Friday – was privileged to work with my friend and colleague @NASA_Astronauts @AstroHague pic.twitter.com/KueUo7HXFm — Anne McClain (@AstroAnnimal) 25 березня 2019 р.

Уперше у відкритий космос Макклейн вийшла минулого тижня. Вона стала тринадцятою жінкою в історії, котрій це вдалося. Кох, котра відправиться у політ уже в цю п'ятницю, стане чотирнадцятою. Вона полетить разом з космонавтом Тайлером Хейгом.

Наступна місія Макклейн запланована на 8 квітня. Вона також відправиться у змішаній команді. Їхньою задачею буде встановлення сонячних батарей.

Як пише The Reuters, за весь час у космосі побувало близько п'яти сотень осіб, і лише 11% з них – жінки.

Читайте також: Місячний зонд показав, який схід Сонця над Землею: ефектне відео