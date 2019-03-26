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У NASA скасували перший в історії політ двох жінок-астронавток: причина вас вразить

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Це мала бути перша місія, в якій беруть участь лише жінки - фото 1
Це мала бути перша місія, в якій беруть участь лише жінки / Ecoinsider

29 березня у NASA запланували запустити першу в історії космічну місію, в якій будуть брати участь лише жінки-астронавтки Крістіна Кох і Енн Макклейн. До цього повністю жіночі екіпажі у космос не відправляли: вони складалися або з чоловіків, або з чоловіків і жінок.

Як повідомляють західні ЗМІ, вихід у відкритий космос двох космонавток довелось скасувати.

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Причиною стала недостатня кількість скафандрів. Під час свого першого виходу в космос Макклейн виявила, що їй найкраще підходить верхня частина скафандра середнього розміру. Але у NASA кажуть, що до початку місії можуть виготовити лише один такий скафандр, і той був би призначений для її напарниці Кох.

Уперше у відкритий космос Макклейн вийшла минулого тижня. Вона стала тринадцятою жінкою в історії, котрій це вдалося. Кох, котра відправиться у політ уже в цю п'ятницю, стане чотирнадцятою. Вона полетить разом з космонавтом Тайлером Хейгом.

Наступна місія Макклейн запланована на 8 квітня. Вона також відправиться у змішаній команді. Їхньою задачею буде встановлення сонячних батарей.

Як пише The Reuters, за весь час у космосі побувало близько п'яти сотень осіб, і лише 11% з них – жінки.

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Джерело: The Guardian
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