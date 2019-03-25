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NASA випробовує вплив штучної гравітації на людину

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Кадр з фільму Перша людина - фото 1
Кадр з фільму Перша людина / YouTube

Вчені NASA хочуть дослідити питання збереження здоров'я астронавтів у космосі. Новий досвід вже стартував.

Фахівці Національного управління США з повітроплавання і дослідження космічного простору (NASA) і Європейського космічного агентства (ESA) вирішили дослідити вплив штучної гравітації на здоров'я людини.

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Про це пише прес-служба ESA. В рамках експерименту, який стартував сьогодні, 25 березня, добровольці протягом 60 днів підпадатимуть під вплив штучної гравітації. Фінальною метою дослідження є встановлення способів зберегти здоров'я астронавтам.

Учасники експерименту проведуть 60 днів у лежачому стані, при цьому раз на день вони перебуватимуть на центрифузі короткого радіусу, що створює умови штучної гравітації. Цей експеримент є наразі першим у своєму роді.

NASA випробовує вплив штучної гравітації на людину - фото 316788

NASA випробовує вплив штучної гравітації на людину - фото 316789

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Джерело: esa
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