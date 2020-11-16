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У NASA розповіли, що їли астронавти перед відправленням у космос

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У NASA розповіли, що їли астронавти перед відправленням у космос - фото 1

У Центрі управління польотами NASA розповіли, який обід був у екіпажу SpaceX Crew-1 перед відправкою в космос. Найпопулярнішим гарніром виявилася картопля фрі.

Відправлений на МКС екіпаж складається з трьох американських астронавтів – Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Вокер, а також астронавта Японського аерокосмічного агентства Соїті Ногуті.

До теми: SpaceX запустила регулярний маршрут у космос

Їхнє меню перед стартом було таке:

  • Хопкінс: стейк і картоплю фрі;
  • Гловер: баранячі відбивні і солодка картопля фрі;
  • Вокер: гамбургер і картопля фрі;
  • Ногуті: каррі з куркою і рисом.

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX і NASA в ніч з 15 на 16 серпня успішно запустили пілотований космічний корабель Crew Dragon, який повинен доставити чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала о 2:27 (за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал. Планується, що Crew Dragon стикується з МКС у вівторок о 06:00 (за Києвом). Астронавти проведуть на МКС шість місяців.

Читайте також: Японські архітектори показали туристичний космопорт майбутнього

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