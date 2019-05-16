У NASA розповіли, коли на Місяці побуває перша жінка

Через п'ять років на Місяць ступить нога жінки

Джим Бріденстайн - директор NASA - розкрив нові подробиці майбутнього польоту на місяць на саміті "Від Місяця до Марса" (Moon to Mars) у Вашингтоні. Місія 2024 року названа "Артеміда" на честь грецької богині Місяця. Це також данина попередній місячній програмі "Аполлон".

Перша жінка зможе ступити на Місяць всього через п'ять років. Джим Бріденстайн пояснив, що нинішній склад космонавтів "дуже різноманітний", на відміну від минулих десятиліть, і покаже публіці, що можливості опинитися в складі місії доступні кожному в Америці.

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За словами керівника NASA, перша жінка, яка приземлиться на Місяці в недалекому майбутньому, надихне нове покоління молодих дівчат. Агентство вибрало для місії назву "Артеміда" в тому числі, щоб підкреслити це рішення.

Історія польотів на Місяць показує, що жінкам раніше надавалося мало можливостей: до складу набиралися лише льотчики-випробувачі і льотчики-винищувачі 1960-х і 1970-х років. Нарешті все почало змінюватися.

"Ця програма дозволить новому поколінню дівчат, таких як моя донька, побачити себе такими, якими вони б раніше себе не побачили", - сказав Бріденстайн під час саміту.

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