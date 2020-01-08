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У NASA протестували робота для роботи під кригою

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Buoyant Rover for Under-ice Exploration - фото 1
Buoyant Rover for Under-ice Exploration / nytimes

NASA протестувало робота, який призначений для роботи під товщею льоду. Під час контрольного занурення в Антарктиді апарат пробув під водою 42 години 30 хвилин.

Робота розробили в Лабораторії реактивного руху в Пасадені. Апарат назвали Bruie – Buoyant Rover for Under-ice Exploration, що перекладається як плавучий автономний апарат для досліджень під льодами.

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У NASA протестували робота для роботи під кригою - фото 378733

У NASA протестували робота для роботи під кригою - фото 378734

Робот має два зубчастих колеса, які допомагають йому переміщатися під шаром льоду. Для збору інформації він оснащений відеокамерами і датчиками. Управляти Bruie можна з супутника.

Під час четвертого контрольного занурення робот перебував під водою 42 години 30 хвилин. Передбачається, що апарат можна буде використовувати під крижаною поверхнею супутника Юпітера – Європи. Автоматична станція Europa Clipper повинна відправитися до Юпітера приблизно у 2025 році.

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Джерело: nytimes
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