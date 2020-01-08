У NASA протестували робота для роботи під кригою

NASA протестувало робота, який призначений для роботи під товщею льоду. Під час контрольного занурення в Антарктиді апарат пробув під водою 42 години 30 хвилин.

Робота розробили в Лабораторії реактивного руху в Пасадені. Апарат назвали Bruie – Buoyant Rover for Under-ice Exploration, що перекладається як плавучий автономний апарат для досліджень під льодами.

І ще: У NASA показали найдетальніше фото туманності Лебедя: яскраве фото

Робот має два зубчастих колеса, які допомагають йому переміщатися під шаром льоду. Для збору інформації він оснащений відеокамерами і датчиками. Управляти Bruie можна з супутника.

Під час четвертого контрольного занурення робот перебував під водою 42 години 30 хвилин. Передбачається, що апарат можна буде використовувати під крижаною поверхнею супутника Юпітера – Європи. Автоматична станція Europa Clipper повинна відправитися до Юпітера приблизно у 2025 році.

An intrepid NASA #robot designed to search for signs of #alien life in our solar system has excelled in its first road-test in #Antarctica.



The under-ice trials at Casey station will inform a redesign of the robot >> https://t.co/5knBz7B6JL@NASAExpeditions @NASAJPL @nytimes pic.twitter.com/8b0hh6l2NM — antarctica.gov.au (@AusAntarctic) January 5, 2020

Читайте також: Як виглядає перший зорепад 2020 року з космосу