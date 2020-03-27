Астрономи дісталися до краю галактики: неймовірний знімок

Наша галактика набагато більша, ніж здається. Тепер вчені довели, що Чумацький шлях простягається майже на 2 мільйони світлових років.

Астрономам давно відомо, що найяскравіша частина Чумацького Шляху, диск зіркоподібних зірок, в якому знаходиться сонце, має ширину близько 120 000 світлових років (SN: 01.08.19).

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За цим зоряним диском є газовий диск. Величезний ореол темної матерії, імовірно повний невидимих частинок, охоплює обидва диски і простягається далеко за їх межі (SN: 25/25/16). Однак оскільки темний ореол не випромінює світло, його діаметр важко виміряти.

Тепер Аліс Дизон, астрофізик з Даремського університету в Англії, і її колеги використовували сусідні галактики, щоб визначити місцеперебування краю Чумацького шляху. Точний діаметр становить 1,9 мільйона світлових років, тобто 0,4 мільйона світлових років.

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