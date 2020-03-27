Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Астрономи дісталися до краю галактики: неймовірний знімок

  • 18
Чумацький шлях - фото 1
Чумацький шлях / spacegid

Наша галактика набагато більша, ніж здається. Тепер вчені довели, що Чумацький шлях простягається майже на 2 мільйони світлових років.

Астрономам давно відомо, що найяскравіша частина Чумацького Шляху, диск зіркоподібних зірок, в якому знаходиться сонце, має ширину близько 120 000 світлових років (SN: 01.08.19).

І ще: Ілон Маск переплутав знімок Марса і Місяця: фотофакт епічного випадку

За цим зоряним диском є газовий диск. Величезний ореол темної матерії, імовірно повний невидимих частинок, охоплює обидва диски і простягається далеко за їх межі (SN: 25/25/16). Однак оскільки темний ореол не випромінює світло, його діаметр важко виміряти.

Тепер Аліс Дизон, астрофізик з Даремського університету в Англії, і її колеги використовували сусідні галактики, щоб визначити місцеперебування краю Чумацького шляху. Точний діаметр становить 1,9 мільйона світлових років, тобто 0,4 мільйона світлових років.

Астрономи дісталися до краю галактики: неймовірний знімок - фото 394462

Читайте також: Чорна діра в центрі нашої Галактики стала більш активною

Джерело: spacegid
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 17377
Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
  • 22 березня, 18:30
  • 1421
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2188766
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології