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У NASA показали, як змінювалася сонячна активність впродовж останнього десятиліття

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Сонячна активність за останні 10 років - фото 1
Сонячна активність за останні 10 років / youtube

Представники NASA опублікували таймлапс, на якому можна побачити, як змінювалася сонячна активність з 2010 по 2020 рік. Ролик йде 61 хвилину, за цей час вам покажуть не тільки Сонце, але і інші астрономічні об'єкти.

Відео складається з фотографій, зроблених космічною обсерваторією сонячної динаміки – зондом, який був запущений в лютому 2010 року для того, щоб вивчити вплив Сонця на Землю. Протягом десяти років апарат робив по одному знімку нашої зірки кожні 0,75 секунди, і за цей час він передав вченим 425 мільйонів фотографій. Розмір кожної з них становить 4096 на 4096 пікселів.

До теми: Співробітник NASA показав, як виглядає захід Сонця на різних планетах: космічне відео

Якщо дивитися ролик уважно, то можна помітити, наприклад, як Венера проходить по диску Сонця, або побачити сонячне затемнення.

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Джерело: youtube
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