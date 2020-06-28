У NASA показали, як змінювалася сонячна активність впродовж останнього десятиліття

Представники NASA опублікували таймлапс, на якому можна побачити, як змінювалася сонячна активність з 2010 по 2020 рік. Ролик йде 61 хвилину, за цей час вам покажуть не тільки Сонце, але і інші астрономічні об'єкти.

Відео складається з фотографій, зроблених космічною обсерваторією сонячної динаміки – зондом, який був запущений в лютому 2010 року для того, щоб вивчити вплив Сонця на Землю. Протягом десяти років апарат робив по одному знімку нашої зірки кожні 0,75 секунди, і за цей час він передав вченим 425 мільйонів фотографій. Розмір кожної з них становить 4096 на 4096 пікселів.

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Якщо дивитися ролик уважно, то можна помітити, наприклад, як Венера проходить по диску Сонця, або побачити сонячне затемнення.

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