У NASA представили детальний план висадки на Місяць у 2024 році

Американське аерокосмічне агентство NASA повідомило подробиці про концепцію довгострокових місячних місій за участю людей за програмою Artemis.

У документі йдеться про систему електропостачання, мобільний житловий модуль, основний житловий модуль на поверхні Місяця, а також про місячний всюдихід. Так, придатна для життя рухома платформа дозволить здійснювати поїздки по Місяцю тривалістю до 45 днів. Постійний житловий модуль на поверхні супутника Землі буде вміщати одночасно до чотирьох осіб.

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Навколомісячна станція Gateway буде як основна база для тих, хто не зайнятий безпосередньо в дослідженні місячної поверхні. Що стосується всюдихода, то це роботизований пілотований ровер з відкритою кабіною – пересуватися в ньому потрібно буде в скафандрах і на невеликі відстані.

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