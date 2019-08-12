У NASA попередили про наближення великого астероїда

До Землі наближається великий астероїд, що летить зі швидкістю 13 кілометрів на секунду. Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

Астероїд 2019 OU1 пролетить на відстані близько 1 мільйона кілометрів від нашої планети. Ця відстань у 40 разів менша у порівнянні з розміщенням Венери стосовно Землі.

І ще: Астроном випадково зняв падіння астероїда на Юпітер: відео

Найближче до Землі астероїд пролетить 28 серпня

За даними космічного агентства США, діаметр небесного тіла складає приблизно 160 метрів. Найближче астероїд підлетить до Землі 28 серпня. У NASA підкреслюють, що планеті небесне тіло не загрожує.

Вчені вважають, що в навколоземному просторі можуть перебувати приблизно 17 тисяч відомих астрономам астероїдів.

Читайте також: Фото Землі, зроблене індійським місячним апаратом