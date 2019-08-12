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У NASA попередили про наближення великого астероїда

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До Землі летить астероїд - фото 1
До Землі летить астероїд / newsweek

До Землі наближається великий астероїд, що летить зі швидкістю 13 кілометрів на секунду. Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

Астероїд 2019 OU1 пролетить на відстані близько 1 мільйона кілометрів від нашої планети. Ця відстань у 40 разів менша у порівнянні з розміщенням Венери стосовно Землі.

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Найближче до Землі астероїд пролетить 28 серпня - фото 347046
Найближче до Землі астероїд пролетить 28 серпня

За даними космічного агентства США, діаметр небесного тіла складає приблизно 160 метрів. Найближче астероїд підлетить до Землі 28 серпня. У NASA підкреслюють, що планеті небесне тіло не загрожує.

Вчені вважають, що в навколоземному просторі можуть перебувати приблизно 17 тисяч відомих астрономам астероїдів.

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Джерело: nasa
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