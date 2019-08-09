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Астроном випадково зняв падіння астероїда на Юпітер: відео

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Падіння метеориту на Юпітер потрабило на відео - фото 1
Падіння метеориту на Юпітер потрабило на відео / nerdist

Могутній спалах від того, що великий астероїд врізався в Юпітер випадково зняв на відео астроном-любитель з Техасу Ітан Чаппел. Судячи з усього, космічне тіло вибухнуло в щільній верхній атмосфері планети.

Автор відео спостерігав за метеорним потоком Персеїди, тому спалах на Юпітері зауважив тільки тоді, коли переглядав відео з телескопа.

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Після того, як я перевірив відео і побачив спалах, я ледь з глузду не з'їхав! Я терміново відчув необхідність поділитися ним з людьми, які вважатимуть результати спостереження корисними, – сказав Чаппел.

Ця подія не була схожою ні на що інше, крім спалаху в результаті падіння якогось небесного тіла – ні на блискавку, ні на полярне сяйво. Астроном просить всіх інших любителів, які спостерігали за Юпітером приблизно в той самий час, перевірити свої архіви – можливо, ще комусь вдалося зафіксувати цю подію.

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Джерело: sciencealert
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