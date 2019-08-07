Фото Землі, зроблене індійським місячним апаратом

Індійська місячна місія "Чандраян-2" надіслала перші фотографії нашої планети. Вони були зроблені однією з камер на місячному посадковому модулі.

Індійська місячна місія "Чандраян-2" була запущена 22 липня 2019 року – за допомогою ракети-носія GSLV Mk.III. Місія включає орбітальний апарат, посадковий модуль "Вікрам" і місяцехід "Прагаян". Нещодавно були опубліковані фотографії, отримані місією, на яких відображена Земля. Знімки були зроблені 3 серпня однієї з камер, встановлених на посадковому модулі.

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"Чандраян-2" вже виконала шість успішних маневрів. Згідно з планами, 14 серпня вона зробить маневр для виходу на траєкторію перельоту до Місяця – потім апарати захопить гравітація природного супутника Землі і вони опиняться на навколомісячній орбіті. Як очікується, до початку наступного місяця висота орбіти знизиться до 100 кілометрів. Після цього посадковий модуль і місяцехід відокремляться від орбітального зонда і повинні будуть приземлитися в області південного полюса Місяця 7 вересня. Орбітальний апарат, як передбачається, буде працювати близько року, а посадковий модуль і місяцехід – один місячний день (приблизно 17 земних).

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