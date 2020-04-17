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У NASA показали яскраве полярне сяйво в атмосфері Сатурна

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У NASA показали яскраве полярне сяйво в атмосфері Сатурна - фото 1

Нове складене фото Сатурна показали в NASA. На свіжому знімку відображені полярні сяйва на планеті, які тягнуться приблизно на 1000 км. Кадр з'явився на офіційній сторінці відомства в Instagram.

На складаному фото, яке отримали на основі даних з міжпланетної станції Кассіні, зображені полярні сяйва, що тягнуться приблизно на 1000 кілометрів від вершин хмар у південній полярній області Сатурна.

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На знімку кільця планети показані темно-синім кольором, поверхня – з синім, фіолетовим і малиновими відтінками. Зелене полярне сяйво помітно близько полюса Сатурна.

Таке явище утворюються через взаємодію між сонячними вітрами і зарядженими частинками від супутників Сатурна. Проте відзначається, що це зображення "в хибному кольорі".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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